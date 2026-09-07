"Хотим играть в агрессивный хоккей": Сергей Брылин поделился планами на новый сезон

Главный тренер ХК "Динамо-Минск" Сергей Брылин в "Актуальном интервью" рассказал, какой хоккей будут демонстрировать бело-синие в новом сезоне.

"Мы хотим играть в агрессивный, атакующий хоккей. Хотим играть с шайбой, быстро ее отбирать, хотим, чтобы против нас было тяжело играть. Имея такой великолепный стадион, который заполняется на каждой игре, и поддержку болельщиков, думаю, другого хоккея от нас и не ждут. По времени, надеюсь, это не займет так долго. В течение сезона будут взлеты и падения, удачные и неудачные отрезки. Моя задача и тренерского штаба сгладить такие моменты для поступательного движения вперед", - обозначил собеседник.

Сергей Брылин

Главный тренер ХК "Динамо-Минск" коснулся темы и спортивной психологии. Он отметил, что игрок, стремящийся быть профессионалом и выстраивать свою карьеру, должен понимать, что конкуренция очень серьезная в каждой команде, и если он не будет готов каждый день показывать свою лучшую игру по каким-либо причинам, то рано или поздно не станет попадать в состав. "Мне кажется, сейчас стимул быть настоящим профессионалом у ребят понятен - они становятся хоккеистами, а не ребятами, играющими в хоккей. Они выстраивают длинную карьеру, которая приносит им моральное и материальное удовлетворение", - считает Сергей Брылин.

Главное фото: magnific.com