"VIVA Ровар - 2026": тысячи велосипедистов проехали колонной в центре Минска

Тысячи поклонников велосипедного спорта колонной проехали по центру белорусской столицы. Маршрут пролегал от Дворца спорта до "Минск-Арены" и обратно.

Этот заезд стал кульминацией уже традиционного велокарнавала "VIVA Ровар". Участники удивили своей находчивостью и изобретательностью, продемонстрировав костюмы на любой вкус.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону, амбассадор велокарнавала "VIVA Ровар - 2026":

"Мы очень много тренируемся на велосипеде. Это, можно сказать, наш основной вид передвижения летом. Мы очень много крутим педали, поэтому сегодня наслаждались тем, что мы не на тренировке".

Велокарнавал "Viva Ровар - 2026" проходит в Минске С самого утра велосипедисты в ярких костюмах удивляют горожан и гостей белорусской столицы 06.06.2026 12:20