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"VIVA Ровар - 2026": тысячи велосипедистов проехали колонной в центре Минска
Тысячи поклонников велосипедного спорта колонной проехали по центру белорусской столицы. Маршрут пролегал от Дворца спорта до "Минск-Арены" и обратно.
Этот заезд стал кульминацией уже традиционного велокарнавала "VIVA Ровар". Участники удивили своей находчивостью и изобретательностью, продемонстрировав костюмы на любой вкус.
Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону, амбассадор велокарнавала "VIVA Ровар - 2026":
"Мы очень много тренируемся на велосипеде. Это, можно сказать, наш основной вид передвижения летом. Мы очень много крутим педали, поэтому сегодня наслаждались тем, что мы не на тренировке".
Велокарнавал "Viva Ровар - 2026" проходит в Минске
С самого утра велосипедисты в ярких костюмах удивляют горожан и гостей белорусской столицы
Велокарнавал продолжается. Его главная идея - привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни и, в частности, к велодвижению.