"Я счастлива быть в топе лучших спортсменов" - синхронистка Василина Хондошко о медалях ЧЕ

С 31 июля по 16 августа в Париже проходит 38-й чемпионат Европы по водным видам спорта. Участие в нем принимают и представители Беларуси. Правда, в нейтральном статусе.

Для белорусских болельщиков форум уже запомнился выступлением синхронистки Василины Хондошко. Девушка завоевала две медали: золото и серебро. "Русалочку" тепло встречали на родине.

У Василины Хондошко золото и серебро чемпионата Европы

"Прошло очень много лет борьбы, и сейчас я очень счастлива находиться в топе лучших спортсменов и бороться со всеми девчонками, которые точно так же, как и я, прошли огромный путь", - поделилась Василина Хондошко, чемпионка Европы по синхронному плаванию.

Play Василина Хондошко взяла серебро в технической программе чемпионата Европы А накануне, 3 августа, белоруске не было равных среди солисток в произвольной программе

К слову, золото Василины на чемпионате Европы по синхронному плаванию стало первым в суверенной истории Беларуси.

(Подробности в видео)