100-летний мужчина и 102-летняя женщина поженились в США

В США поженились 100-летний мужчина и 102-летняя женщина. Это рекорд по общему возрасту новобрачных. Бракосочетание произошло в Филадельфии.

Берни Литтман и Марджори Фитерман родились в Восточной Европе, но из-за Холокоста бежали в США. Они познакомились в 2014 году в доме престарелых. Фитерман овдовела в 1999 году, Литтман - в 2012-м. Сейчас оба прикованы к инвалидному креслу.