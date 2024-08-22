Телеграм новости

Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Медицина по-европейски: есть вши - почеши!

Большой брат видит все: за каждым словом жителей Европы и США следят

Макрон призвал ввести в Украину войска, а потом затих. На то есть причина

Варшава не смогла назвать число своих наемников в ВСУ

Чехия поставила Украине партию надувных F-16

Арест Павла Дурова увеличил количество загрузок приложения Telegram

Циничная атака. Будапешт ответил на нападки Брюсселя из-за "шпионов Кремля"

В Латвии и Литве торговцы людьми десятками возят беженцев

Гиперзвуковая гонка. Какого оружия у Америки нет и долго не будет

Облизывание мороженого хотят добавить в школьную программу в США

