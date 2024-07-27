11-летний китайский школьник покорил Эльбрус

Чжоу Ичэнь совершил восхождение на самую высокую гору России (высота 5642 м над уровнем моря) вместе со своим отцом Чжоу Шуанлю и тремя помощниками. Экспедиция заняла 5 часов.

Юный альпинист основательно подготовился к восхождению. Он несколько месяцев пробегал по 5 км, 2 раза в неделю и постоянно плавал.

Экспедиция получилась непростой: примерно после трети пути у мальчика заболел живот и началось головокружение. Несколько минут Чжоу Ичэнь не мог подняться, но, собрав силы, юный альпинист продолжил восхождение. На вершину команда поднялась в 3 часа ночи.