3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
11-летний китайский школьник покорил Эльбрус
Чжоу Ичэнь совершил восхождение на самую высокую гору России (высота 5642 м над уровнем моря) вместе со своим отцом Чжоу Шуанлю и тремя помощниками. Экспедиция заняла 5 часов.
Юный альпинист основательно подготовился к восхождению. Он несколько месяцев пробегал по 5 км, 2 раза в неделю и постоянно плавал.
Экспедиция получилась непростой: примерно после трети пути у мальчика заболел живот и началось головокружение. Несколько минут Чжоу Ичэнь не мог подняться, но, собрав силы, юный альпинист продолжил восхождение. На вершину команда поднялась в 3 часа ночи.
Чжоу Ичэнь - ученик начальной школы в городе Чжэньцзяне провинции Цзянсу. Альпинизмом его увлек отец, они уже дважды поднимались на один из пиков горы Сигуньян (на высоту 5025 м) в провинции Сычуань. Теперь в планах у юного альпиниста следующим летом покорить гору Юйчжу, вершина которой находится на высоте 6178 метров над уровнем моря.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов