3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
"Любвеобильный" прием беженцев в Европе (18+)
"Не Россия, не Китай, не Беларусь, не Куба... Это наш друг Марокко при пособничестве Испании, поэтому мы ничего об этом не слышим и не говорим... не очень-то приветствуя этих беженцев... убийства и насилие - настоящие "ценности ЕС"... душераздирающие лицемеры!".
Это, между прочим, Клэр Дэли пишет, член Европарламента. Поливаетсвоих коллег - еврочиновников- обвиняя их в новом витке миграционного кризиса. Мигранты уже поехали в Европу и, судя по тому, что фиксируют видеокамеры, отношение к ним на старте не очень.
Правозащитнички, вы где? Ау!