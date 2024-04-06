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28-летняя девушка решилась на эвтаназию из-за депрессии

28-летняя девушка решилась на эвтаназию из-за депрессии

Зорайя тер Бик живет в небольшой деревне в Нидерландах с молодым человеком и двумя кошками.

Раньше девушка хотела стать психиатром, поскольку на протяжении всей своей жизни борется с ментальными проблемами - депрессией, аутизмом и пограничным расстройством личности.

По словам Зорайи, она решила подвергнуться эвтаназии после того, как врачи сказали ей, что больше ничего не могут для нее сделать и лучше уже ей никогда не будет.

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