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40 млн поляков готовы к войне с Россией

40 млн поляков готовы к войне с Россией

Премьер-министр Польши заявил, что 40 млн поляков готовы защищать свою родину с оружием в руках, если Россия нападет на Польшу.

"Если у России когда-либо возникала идея напасть на Польшу, Россия должна знать, Кремль должен знать, что в Польше есть 40 млн поляков, готовых встать с оружием в руках, чтобы защитить свою родину", - сказал Матеуш Моравецкий.

К слову, население Польши, согласно официальным данным на 2021 год, - 38 179 800 человек. Это что получается, Моравецкий украинских переселенцев тоже в поляки записал?

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