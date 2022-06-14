40 млн поляков готовы к войне с Россией

Премьер-министр Польши заявил, что 40 млн поляков готовы защищать свою родину с оружием в руках, если Россия нападет на Польшу.

"Если у России когда-либо возникала идея напасть на Польшу, Россия должна знать, Кремль должен знать, что в Польше есть 40 млн поляков, готовых встать с оружием в руках, чтобы защитить свою родину", - сказал Матеуш Моравецкий.