60 % нефтеперерабатывающих заводов Франции остановилось, производители сахара сокращают производство

Из-за забастовок французских нефтеперерабатывающих заводов вышла из строя половина перерабатывающих мощностей страны. На этом фоне крупнейший французский производитель сахара Tereos сократилсвое производство.

Французская стачка привела к прекращению работу нефтеперерабатывающего завода Total мощностью в 240 000 баррелей в сутки, а также нескольких заводов Exxon.