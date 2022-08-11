66% американцев не могут найти на карте Украину

66% американцев не могут найти на карте Тайвань, и те же 66% — Украину.



Об этом свидетельствует опрос Morning Consult.



Чаще всего граждане США ищут Тайвань в районе Японии, Индонезии, Новой Гвинеи и Новой Зеландии. Были попытки найти Тайвань на территории Индии, Монголии, Австралии и России (попытки отмечены на карте).



Зато 68% американцев имеют мнение по поводу Тайваня, и 92% из имеющих мнение поддерживают его независимость.



"Бог создал войну, чтобы американцы изучали географию" (фразу приписывают Марку Твену).