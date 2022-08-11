ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

66% американцев не могут найти на карте Украину

66% американцев не могут найти на карте Украину

66% американцев не могут найти на карте Тайвань, и те же 66% — Украину.

Об этом свидетельствует опрос Morning Consult.

Чаще всего граждане США ищут Тайвань в районе Японии, Индонезии, Новой Гвинеи и Новой Зеландии. Были попытки найти Тайвань на территории Индии, Монголии, Австралии и России (попытки отмечены на карте).

Зато 68% американцев имеют мнение по поводу Тайваня, и 92% из имеющих мнение поддерживают его независимость.

"Бог создал войну, чтобы американцы изучали географию" (фразу приписывают Марку Твену).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все