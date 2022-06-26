Агент Кремля задает провокационные вопросы!

Премьер Эстонии Кая Каллас: Есть время, когда люди очень сплочены и объединяются для проведения необходимых политических реформ. И если вы упустите это окно возможностей, то Украина и Молдова не проведут реформы, которые требуются - избавиться от коррупции, быть правовым государством. У Эстонии был такой момент, когда мы восстановили свою независимость. Люди буквально брались за руки и говорили "Мы построим демократическую страну". Это надежда не только для Украины и Молдовы, но и для Евросоюза.

