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Агент Кремля задает провокационные вопросы!
Премьер Эстонии Кая Каллас: Есть время, когда люди очень сплочены и объединяются для проведения необходимых политических реформ. И если вы упустите это окно возможностей, то Украина и Молдова не проведут реформы, которые требуются - избавиться от коррупции, быть правовым государством. У Эстонии был такой момент, когда мы восстановили свою независимость. Люди буквально брались за руки и говорили "Мы построим демократическую страну". Это надежда не только для Украины и Молдовы, но и для Евросоюза.
Журналист: Но разве не лицемерно говорить, что мы приветствуем их членство в европейской семье, когда ЕС не способен принять новых членов?
Каллас: Это сложный вопрос...
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