Агурбаш "возглавила" представительство пропаганды БТ

Когда пранк вышел из-под контроля.



Руководитель представительства БТ в Москве.



Поздравляем Анжелику Агурбаш с новой должностью!



Присоединиться к поздравлениям можноЗДЕСЬ.



Как Эйсмонт "делал" предложение кандидатке на должность руководителя бэтэшного представительства в Москве?



В Сети появилась слитая запись разговора.

