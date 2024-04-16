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Америка превращает Израиль в ближневосточную Украину

Америка превращает Израиль в ближневосточную Украину

Америка добилась своего, вынудив Иран нанести ответный удар по Израилю. Цель - втянуть как можно больше государств в еще один горячийконфликт. Это позволит Вашингтону удержать почти уже утраченное лидерство на международной арене, пишет обозреватель ИноСМИ.

Обострение на Ближнем Востоке, как и боевые действия в Украине и почти неизбежный уже конфликт вокруг Тайваня - звенья одной цепи. Она должна сковать страны глобального Юга и лишить их возможности маневра, тем самым оставляя за США статус единственного мирового лидера. Сколько людей заплатят за это своими жизнями и сколько еще стран скатятся в экономическую пропасть, Вашингтон не волнует.

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