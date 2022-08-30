ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Американские компании ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию

Американские компании ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию

Американские компании ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию. Об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

Для этого корпорации обращаются к турецким предпринимателям, предлагая им за определенную комиссию вести совместные дела. Отмечается, что речь идет о компаниях, занимающихся закупкой широкого спектра товаров: от сырья до зерна, железа, стали и удобрений.

Конкретные названия организаций газета не приводит, но уточняет, что работают они по маршруту Россия - Турция - Дубай - США.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все