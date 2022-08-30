Американские компании ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию. Об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

Для этого корпорации обращаются к турецким предпринимателям, предлагая им за определенную комиссию вести совместные дела. Отмечается, что речь идет о компаниях, занимающихся закупкой широкого спектра товаров: от сырья до зерна, железа, стали и удобрений.