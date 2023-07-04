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Американские СМИ выложили фото употребления наркотиков сыном Байдена

Американские СМИ выложили фото употребления наркотиков сыном Байдена

Американское издание New York Post сообщает об очередной порции личных фотографий сына американского президента Хантера Байдена, оказавшихся в общественном доступе, на которых он запечатлел себя употребляющим наркотики за рулем движущегося автомобиля, а также разъезжал на скорости 172 мили в час (почти 277 км/ч) по дороге в Лас-Вегас.

"Хантер Байден снял себя курящим крэк (запрещенное наркотическое вещество - ред.) за рулем, разъезжающем 172 мили в час на пути в Вегас", - говорится в публикации.

Сообщается, что фотографии, также опубликованные изданием, скорее всего, были сделаны в 2018 году и хранились на ноутбуке сына нынешнего главы государства. Одна из них, где Байден употребляет наркотики, датирована июнем, а другая - со значением скорости более чем вдвое выше максимально разрешенных в США значений - в августе.

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