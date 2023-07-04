Американские СМИ выложили фото употребления наркотиков сыном Байдена

Американское издание New York Post сообщает об очередной порции личных фотографий сына американского президента Хантера Байдена, оказавшихся в общественном доступе, на которых он запечатлел себя употребляющим наркотики за рулем движущегося автомобиля, а также разъезжал на скорости 172 мили в час (почти 277 км/ч) по дороге в Лас-Вегас.



"Хантер Байден снял себя курящим крэк (запрещенное наркотическое вещество - ред.) за рулем, разъезжающем 172 мили в час на пути в Вегас", - говорится в публикации.