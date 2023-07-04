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Американские СМИ выложили фото употребления наркотиков сыном Байдена
Американское издание New York Post сообщает об очередной порции личных фотографий сына американского президента Хантера Байдена, оказавшихся в общественном доступе, на которых он запечатлел себя употребляющим наркотики за рулем движущегося автомобиля, а также разъезжал на скорости 172 мили в час (почти 277 км/ч) по дороге в Лас-Вегас.
"Хантер Байден снял себя курящим крэк (запрещенное наркотическое вещество - ред.) за рулем, разъезжающем 172 мили в час на пути в Вегас", - говорится в публикации.
Сообщается, что фотографии, также опубликованные изданием, скорее всего, были сделаны в 2018 году и хранились на ноутбуке сына нынешнего главы государства. Одна из них, где Байден употребляет наркотики, датирована июнем, а другая - со значением скорости более чем вдвое выше максимально разрешенных в США значений - в августе.
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