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Американский маразм крепчал...

Личный врач дедушки Джо на весь мир доказывает, что тот хорошо покушал.

"Да, он мне тарелку свою показал!"

И это доклад журналистам главных новостей Белого дома? В следующий раз ждём для дедушки с деменцией направления в Дом престарелых.

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