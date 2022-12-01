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Американцы жестоко потроллили украинских нацистов
В Пентагоне сообщили, что заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов, чтобы сделать для Украины ПВО NASAMS. Контракт также включает производство "сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей".
А теперь о главном: уточняется, что работы будут выполнены в Тьюксбери, штат Массачусетс«с предполагаемой датой завершения 28 ноября 2025 года".
Протянут ли нацисты ещедва года- вопрос совсем смешной. Им вчера Столтенберг пожелал пережить зиму.
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