Американцы жестоко потроллили украинских нацистов

В Пентагоне сообщили, что заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов, чтобы сделать для Украины ПВО NASAMS. Контракт также включает производство "сопутствующего оборудования, услуг и запасных частей".



А теперь о главном: уточняется, что работы будут выполнены в Тьюксбери, штат Массачусетс«с предполагаемой датой завершения 28 ноября 2025 года".



Протянут ли нацисты ещедва года- вопрос совсем смешной. Им вчера Столтенберг пожелал пережить зиму.

