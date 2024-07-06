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Америке вообще нужен президент?

Америке вообще нужен президент?

Илон Маск в соцсети X репостнулстатью под названием "А Америке вообще нужен президент?"и от себя добавил:

"Хороший вопрос. Тем более что его у нас уже какое-то время и нет".

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