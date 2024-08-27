Арест Павла Дурова увеличил количество загрузок приложения Telegram

Сообщается, что Telegram поднялся с 18-го на 8-е место в рейтинге лучших приложений США (без учета игр) - это самый высокий рейтинг в США, по крайней мере, с 1 января 2023 года.

Во Франции Telegram поднялся на первое место в категории "Социальные сети" в App Store. Он стал третьим по популярности приложением во Франции.