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Арест Павла Дурова увеличил количество загрузок приложения Telegram
Сообщается, что Telegram поднялся с 18-го на 8-е место в рейтинге лучших приложений США (без учета игр) - это самый высокий рейтинг в США, по крайней мере, с 1 января 2023 года.
Во Франции Telegram поднялся на первое место в категории "Социальные сети" в App Store. Он стал третьим по популярности приложением во Франции.
Тем временем МИД ОАЭ потребовал от Франции предоставить своему гражданину Павлу Дурову в срочном порядке доступ ко всем необходимым консульским услугам.
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