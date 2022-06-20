Арестович и Подоляк развели "невероятных"

Змагары, поздравляем: вас снова развели!

Два клоуна - Люся и Мишка Подоляк - смеются прямо в лицо "невероятным",говоря, что вся "антивоенная" истерика это просто спецоперация по обработке мозгов белорусов. Да-да, та тотальная реклама в соцсетях типа "нет войне", те фейки про белорусские танки под Черниговом, те вбросы про гибель наших десантников и т.д.

Мы вам с первого дня говорили: не ведитесь, это спецоперация ЦИПсОшников и беглых коллаборантов из полицайских инфопомоек. Нет, побежали желто-голубые аватарки ставить, ленточки вешать, фотки техники экстремистам слать, "партизанить" на ж/д. А сейчас кто-то с простреленными ногами лежит, кто-то за госизмену надолго сядет, а кому-то и вышка светит за терроризм.

И да: скажите спасибо сандальке, ихнейнивке, Степке, польским помойкам, что они вас, как и в 2020-м, снова накрутили и снова использовали и кинули.