3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Арестович и Подоляк развели "невероятных"
Змагары, поздравляем: вас снова развели!
Два клоуна - Люся и Мишка Подоляк - смеются прямо в лицо "невероятным",говоря, что вся "антивоенная" истерика это просто спецоперация по обработке мозгов белорусов. Да-да, та тотальная реклама в соцсетях типа "нет войне", те фейки про белорусские танки под Черниговом, те вбросы про гибель наших десантников и т.д.
Мы вам с первого дня говорили: не ведитесь, это спецоперация ЦИПсОшников и беглых коллаборантов из полицайских инфопомоек. Нет, побежали желто-голубые аватарки ставить, ленточки вешать, фотки техники экстремистам слать, "партизанить" на ж/д. А сейчас кто-то с простреленными ногами лежит, кто-то за госизмену надолго сядет, а кому-то и вышка светит за терроризм.
И да: скажите спасибо сандальке, ихнейнивке, Степке, польским помойкам, что они вас, как и в 2020-м, снова накрутили и снова использовали и кинули.
Змагары, вы невероятные! Это ж надо - в очередной раз так подставиться.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все