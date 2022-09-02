Число сексуальных домогательств в армии США увеличилось на 13% в 2021 году, достигнув рекорда за 15 лет, сообщаетновый доклад Пентагона Конгрессу США.



Показатели 2021 года оказались самыми высокими с тех пор, как американские военные начали отслеживать случаи сексуального насилия в 2006 году.



"По оценкам департамента, 35 875 военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, испытали нежелательный сексуальный контакт в той или иной форме", - сообщает доклад.



Это означает, что 8,4% женщин, находящихся на действительной службе, подвергались насилию, а 1,5% мужчин нежелательному сексуальному контакту.



Наибольший рост числа сообщений о домогательствах составил 26% и был отмечен среди пехоты. Этот показатель оказался самым крупным с 2013 года, когда годовой скачок насилия был равен 51%.



И эти люди обвиняют в чем-то российских солдат?