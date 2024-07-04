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Австралийский нацпарк разместил вакансию выгульщика вомбата
В должностной инструкции указано, что выгульщик должен будет мотивировать вомбатов ежедневно совершать утреннюю прогулку - идти или бежать рядом, хлопать в ладоши, поддерживать их добрыми словами и подкармливать травой, кореньями и грибами.
Сопровождающий также обязан следить, чтобы животное не покинуло территорию парка.
Работа доступна на волонтерских началах - не более двух дней и пока не оплачивается. Однако парк обещает покрыть волонтерам стоимость авиабилетов внутри Австралии, аренду автомобиля и проживание.
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