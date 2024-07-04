Австралийский нацпарк разместил вакансию выгульщика вомбата

В должностной инструкции указано, что выгульщик должен будет мотивировать вомбатов ежедневно совершать утреннюю прогулку - идти или бежать рядом, хлопать в ладоши, поддерживать их добрыми словами и подкармливать травой, кореньями и грибами.

Сопровождающий также обязан следить, чтобы животное не покинуло территорию парка.