Балтийская картошка на вес золота

Аналитики сравнили январскую и июльскую стоимость фруктов и овощей в 94 странах мира.

На 11 позиции Латвия с приростом в 15,8 % за полгода.

Литва в этом рейтинге расположилась на 4-м месте с общим ростом цен в 24,1%.

На сколько подорожала картошка? - Литовская на 40 %, латвийская на 33,3 % и эстонская на 34,5 %, соответственно.