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Балтийская картошка на вес золота
Аналитики сравнили январскую и июльскую стоимость фруктов и овощей в 94 странах мира.
Литва в этом рейтинге расположилась на 4-м месте с общим ростом цен в 24,1%.
На 11 позиции Латвия с приростом в 15,8 % за полгода.
Эстония заняла 16 строчку рейтинга с 13,6 %.
На сколько подорожала картошка? - Литовская на 40 %, латвийская на 33,3 % и эстонская на 34,5 %, соответственно.
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