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Балтийская картошка на вес золота

Балтийская картошка на вес золота

Аналитики сравнили январскую и июльскую стоимость фруктов и овощей в 94 странах мира.

  • Литва в этом рейтинге расположилась на 4-м месте с общим ростом цен в 24,1%.

  • На 11 позиции Латвия с приростом в 15,8 % за полгода.

  • Эстония заняла 16 строчку рейтинга с 13,6 %.

На сколько подорожала картошка? - Литовская на 40 %, латвийская на 33,3 % и эстонская на 34,5 %, соответственно.

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