Банде кухарки домой не светит даже ползком

Света просит невероятных самих "позаботиться о себе, своей безопасности и близких". Оставайтесь тут, не возвращайтесь туда, там безработица, экономический, политический, гуманитарный кризис…

После того, как Лукашенко сделал "шаг навстречу беглым", отчаяние котлетного "штаба" настолько расправило их извилины, что вложить в рот усатой содержанке ничего лучшего не смогли.

"Тихушки", "латушки" и более мелкие свекловидные третий год дурят "своего" брата-змагарыша, наживаясь на его несчастьях. Так привыкли к такой халяве от спонсоров "перамог", что действия Президента потрясли их "устои" до основания. Кого же им спасать, на чем/ком на "бедность" зарабатывать, если беглые обратно к Батьке потянутся.