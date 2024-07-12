Байден назвал Зеленского "президентом Путиным"

Президент США Джо Байден по ошибке представил Владимира Зеленского как "президента Путина" во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне.

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который стольже отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин",- сказал Байден.

Он быстро исправился: "Президент Путин? Он (Зеленский) должен победить президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина".

"Я лучше",- пошутил стоящий рядом Зеленский. Байден ответил: "Намного лучше".