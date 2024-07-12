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Байден назвал Зеленского "президентом Путиным"
Президент США Джо Байден по ошибке представил Владимира Зеленского как "президента Путина" во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне.
"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который стольже отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин",- сказал Байден.
Он быстро исправился: "Президент Путин? Он (Зеленский) должен победить президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина".
"Я лучше",- пошутил стоящий рядом Зеленский. Байден ответил: "Намного лучше".
Это не первый раз, когда президент США ошибается, ссылаясь на Зеленского, пишет Newsweek: ранее Байден по ошибке заявил, что поставки оружия предназначены для противодействия "жестокой агрессии Украины".
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