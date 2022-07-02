Байден не считает "пьянку " за рулем преступлением

Сонный Джо не считает езду в нетрезвом виде преступлением, за которое нужно арестовывать. Об этом американский лидер заявил в интервью каналу VICE. Такое откровение ввело ведущих в ступор. На кадрах видно, как они нервно переглядываются друг с другом, не зная, как на это реагировать.