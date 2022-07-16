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Байден оговорился или наконец сказал правду?

Президент США заявил, что "чтит эгоизм американских солдат" на Ближнем Востоке.

Ошибку сонный Джо допустил во время выступления на саммите в Саудовской Аравии. Он спутал слова selfishness ("эгоизм") и selflessness ("самоотверженность").

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