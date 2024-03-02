Байден перепутал Украину и Газу, заявляя о планах сбрасывать гумпомощь с воздуха

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил , что Вашингтон в ближайшие дни начнет сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газа, перепутав его при этом с Украиной.

"Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину", - сказал он.