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Байден перепутал Украину и Газу, заявляя о планах сбрасывать гумпомощь с воздуха

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон в ближайшие дни начнет сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газа, перепутав его при этом с Украиной.

"Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину", - сказал он.

Неожиданное заявление президента о переброске самолетов на Украину позже опроверг Белый дом.

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