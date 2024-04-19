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Байден предложил американцам выбрать между свободой и демократией

Президент США Джо Байден, по всей видимости, оговорился в ходе выступления и предложил американцам выбрать между свободой и демократией.

"Готовы ли вы выбрать единство, а не разделение? Достоинство, а не разрушение? Правду, а не ложь? Готовы ли вы выбрать свободу, а не демократию? Потому что это Америка",

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сказал

Байден в ходе предвыборного мероприятия в штатеПенсильвания, кадры транслировались на YouTube канале президента.

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