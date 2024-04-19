Байден предложил американцам выбрать между свободой и демократией

Президент США Джо Байден, по всей видимости, оговорился в ходе выступления и предложил американцам выбрать между свободой и демократией.

"Готовы ли вы выбрать единство, а не разделение? Достоинство, а не разрушение? Правду, а не ложь? Готовы ли вы выбрать свободу, а не демократию? Потому что это Америка",