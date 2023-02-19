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Байден психически здоров? Сомневаемся...
Администрация США скрывает информацию о состоянии Байдена, а большинство американцев видят, что его психическое здоровье находится в полном упадке, заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон.
Ранее американский президент прошелдиспансеризацию, лечащий врач назвал его "здоровым и энергичным 80-летним мужчиной", который в состоянии успешно работать на высшем государственном посту.
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