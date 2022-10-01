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Байден снова хотел потеряться

После своего выступления президент США по привычке начал путаться в пространстве. Сонному Джо на этот раз помогали уже двое: жена и Камала Харрис.

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