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Байден в поисках шпаргалки

Джо на приёме короля Испании не мог определиться со своим местом. Несчастный Байден просто "завис" над стулом.

Возможно, искал свою шпаргалку с указаниями, что ему делать...

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