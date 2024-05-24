Ведущий BBC поставил на место главу МИД Литвы прямо в эфире

Вы карликовая страна и не в ладах с реальностью! Ведущий телеканала BBC поставилна место главу МИД Литвы из-за воинственных заявлений. Стивен Сакур с своей авторской программе HARDtalk жестко осадил литовского министра иностранных дел. Ландсбергис мечтает, чтобы Запад усилил поддержку Украины, чтобы победить Путина. Запад же игнорирует литовские вопли, и даже журналисты ставят на место чиновников Литвы.

"При всем уважении, Литва - довольно маленькая европейская держава. В Вашингтоне, Берлине, Лондоне и в Москве вынуждены реально взвешивать риски и стратегические реалии. Возможно, проживая в Вильнюсе, вы не в ладах с реальностью. Вы не совсем осознаете степень ответственности за то, что может произойти", - сказал журналист ВВС.