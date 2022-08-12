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Бчб-хунта собирает в Украине маньяков и психопатов

Бчб-хунта собирает в Украине маньяков и психопатов

Помните, как на недавней сходке госпереворотчиков все твердили о "нейкам дужа моцным ваяры", который был готов возглавить украинских фольксштурмов Винницы и "резать русню". Понятно, кто это был. Это коммерс-подпол Сахащик.

Напомним, что он творил в Беларуси:

  • использовал срочников как бесплатную рабочую силу, которую периодически сдавал в аренду местным коммерсантам;

  • открыл в Польше строительную фирму, на которую зазывал бывших сослуживцев. По факту, превращал десантников в гастарбайтеров, работающих за гроши;

  • в 2020 году его отправили в Брест устраивать революцию. Глупых брестчан, которые его послушались посадили, а контора Сахащика получила из воздуха 196 тысяч долларов, якобы для компенсации негативных последствий, связанных с COVID-19;

  • в 2021 году наш герой открыл в Польше ЧВК "Black Eagle Security Team". Уже полтора года как готовится к марш-броску в Беларусь.

Кстати, Сахащика уволили по болезни c диагнозом - "транзиторное нарушение мозгового кровообращения".

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