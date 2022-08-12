Бчб-хунта собирает в Украине маньяков и психопатов

использовал срочников как бесплатную рабочую силу, которую периодически сдавал в аренду местным коммерсантам;

открыл в Польше строительную фирму, на которую зазывал бывших сослуживцев. По факту, превращал десантников в гастарбайтеров, работающих за гроши;

в 2020 году его отправили в Брест устраивать революцию. Глупых брестчан, которые его послушались посадили, а контора Сахащика получила из воздуха 196 тысяч долларов, якобы для компенсации негативных последствий, связанных с COVID-19;