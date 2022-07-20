БЧБ-шная лавочка будет прикрыта!

Наткнулись в интернете на интересный сайт mushishop.by. Продают авторские игрушки, украшения и прочую дребедень. Вроде ничего необычного, но ряд аксессуаров носит лаконичное и понятное каждому мамкиному рЭвАлюционеру название "БЧБ". Выглядят "украшения" соответствующе.

Из описания, размещенного на сайте, стало ясно, что в магазине, видимо, ввиду событий 2020 года изменился собственник. Кроме того, закрылась точка в торговом центре "Немига". Почему новый владелец не чистит сайт, не ясно. Но ему в этом помочь может доблестный ГУБОПиК.