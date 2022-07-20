3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
БЧБ-шная лавочка будет прикрыта!
Наткнулись в интернете на интересный сайт mushishop.by. Продают авторские игрушки, украшения и прочую дребедень. Вроде ничего необычного, но ряд аксессуаров носит лаконичное и понятное каждому мамкиному рЭвАлюционеру название "БЧБ". Выглядят "украшения" соответствующе.
Из описания, размещенного на сайте, стало ясно, что в магазине, видимо, ввиду событий 2020 года изменился собственник. Кроме того, закрылась точка в торговом центре "Немига". Почему новый владелец не чистит сайт, не ясно. Но ему в этом помочь может доблестный ГУБОПиК.
Неуважаемые змагары! На дворе середина 2022 года! В этой стране вас не любят и не ждут, и вся ваша подпольная наивная деятельность напоминает детсад. Живите по законам нашей страны, или ждите встречи с вежливыми парнями в форме.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все