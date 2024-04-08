Беглая белоруска напала на полицейских в Неаполе

Полиция прибыла по вызову матери о нападении со стороны собственной дочери. Заявительница была избита и с опухшим лицом. Рядом с ней была дочь в неадекватном состоянии с пустой бутылкой от алкоголя.

На глазах у полицейских 33-летняя женщина пришла в ярость, угрожая и нападая сначала на мать, а затем и на сотрудников полиции, пока ее не остановили. Гражданка Беларуси была арестована за жестокое обращение в семье, травмы и сопротивление полиции.