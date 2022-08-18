Белорусов и россиян в Латвии могут лишить работы, пишет @BALTNEWS.



Латвийские работодатели будут вынуждены уволить граждан России и Беларуси из-за поправок в законе об эмиграции, которые подготовило МВД Латвии.



Изменения не затронут тех, кто имеет статус постоянного проживающего в ЕС или временный вид на жительство (ВНЖ). В первую категорию попадают лица, долго проживающие в Латвии, находящиеся в стране по гуманитарным причинам или же имеющие родственников в Латвии.



Согласно поправкам, продление ВНЖ гражданам России и Беларуси будет остановлено до 30 июня 2023 года. Это не коснется студентов и научных сотрудников, которые после учебы или завершения исследовательской работы хотят остаться в Латвии на срок до девяти месяцев.



Если бы ЕСПЧ был объективным, Латвию обвинили бы в нарушении прав человека.