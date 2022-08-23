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Белый дом снова кинул своих марионеток

Белый дом снова кинул своих марионеток

На волне укроистерии ряд европейских правительств, потакая прихотям администрации Байдена, запретилвъезд на их территорию граждан России.

Представитель Госдепа США заявил:

"США считают важным при принятии решения о выдаче россиянам виз "проводить границу" между политикой руководства РФ и рядовыми гражданами страны".

Получается, что Штаты "попросили" не впускать на территорию Европы всех русских, а сами же выбрали крайне избирательную риторику в этом плане и готовы видеть россиян всех мастей в качестве туристов, представителей бизнеса и политики.

Пока Европа продолжает по себе ударять, Америка собирает сливки с недальновидной и откровенно губящей ЕС политики.

Забыли в Европе, что Америка всегда была "понад усе".

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