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Белый дом снова кинул своих марионеток
На волне укроистерии ряд европейских правительств, потакая прихотям администрации Байдена, запретилвъезд на их территорию граждан России.
Представитель Госдепа США заявил:
"США считают важным при принятии решения о выдаче россиянам виз "проводить границу" между политикой руководства РФ и рядовыми гражданами страны".
Получается, что Штаты "попросили" не впускать на территорию Европы всех русских, а сами же выбрали крайне избирательную риторику в этом плане и готовы видеть россиян всех мастей в качестве туристов, представителей бизнеса и политики.
Пока Европа продолжает по себе ударять, Америка собирает сливки с недальновидной и откровенно губящей ЕС политики.
Забыли в Европе, что Америка всегда была "понад усе".
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