На волне укроистерии ряд европейских правительств, потакая прихотям администрации Байдена, запретилвъезд на их территорию граждан России.

Представитель Госдепа США заявил:

"США считают важным при принятии решения о выдаче россиянам виз "проводить границу" между политикой руководства РФ и рядовыми гражданами страны".

Получается, что Штаты "попросили" не впускать на территорию Европы всех русских, а сами же выбрали крайне избирательную риторику в этом плане и готовы видеть россиян всех мастей в качестве туристов, представителей бизнеса и политики.

Пока Европа продолжает по себе ударять, Америка собирает сливки с недальновидной и откровенно губящей ЕС политики.