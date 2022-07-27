Бесстрашный кандидат в премьер-министры Великобритании

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не смогла провести дебаты: после ее слов о Путине в студии произошел грохот.

Когда политик сказала: "Если Путин добьется успеха на Украине, то не остановится на этом..."что-то громко упало. Из-за шума дебаты прекратили.