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Безопасность - это ВСЕГДА ФОРМУЛА!

Безопасность с военной точки зрения - это ВСЕГДА ФОРМУЛА!

"И на любую архитектуру размещения здесь наступательных вооружений Запада делается АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ с нашей стороны".

Такое мнение высказал депутат Парламента, Председатель комиссии по международным делам Андрей Савиных. Смотрите новый выпуск проекта "Клуб редакторов".

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