Безработица в Эстонии выросла до 7,4 %

По данным Кассы по безработицы, на учете сейчас стоят 47 922 человека.



За минувшую неделю общее количество безработных в Эстонии увеличилось более чем на 130 человек.



Самый высокий уровень безработицы по Эстонии остается в Ида-Вирумаа - 11 %. А самый низкий на Хийумаа - 2,7 %.