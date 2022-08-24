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Безработица в Эстонии выросла до 7,4 %

Безработица в Эстонии выросла до 7,4 %

По данным Кассы по безработицы, на учете сейчас стоят 47 922 человека.

За минувшую неделю общее количество безработных в Эстонии увеличилось более чем на 130 человек.

Самый высокий уровень безработицы по Эстонии остается в Ида-Вирумаа - 11 %. А самый низкий на Хийумаа - 2,7 %.

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