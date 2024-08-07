"Блестящий провал". В Германии призвали к завершению конфликта на Украине

На востоке Германии растут антиукраинские настроения, пишет Tagesspiegel. Они отражаются в предвыборных кампаниях партий.



Сара Вагенкнехт пишет в своем предисловии к предвыборной программе BSW в Бранденбурге: "Политика поставок все большего количества оружия на Украину блестяще провалилась".



Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке (СДПГ) заявил, что "целью всех усилий должно быть быстрое окончание конфликта".



А премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов ("Левая партия") призвал к созданию в среднесрочной перспективе европейского мирного порядка, включающего Россию: "Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонное сообщество, которое сосредоточится на разрешении конфликтов на европейском континенте".