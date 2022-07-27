Все-таки блогеры не в состоянии заменить телевидение

"Телевидение остается традиционным инструментом. Его не могут заменить ни телеграм-каналы, ни ютуб, ни блогеры. Частные блогеры, несмотря на то, что они имеют миллионные просмотры, еще не в состоянии заменить то, что производит новости - телевидение".