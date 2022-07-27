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Все-таки блогеры не в состоянии заменить телевидение

"Телевидение остается традиционным инструментом. Его не могут заменить ни телеграм-каналы, ни ютуб, ни блогеры. Частные блогеры, несмотря на то, что они имеют миллионные просмотры, еще не в состоянии заменить то, что производит новости - телевидение".

Все это озвучил на закрытой Zoom-конференции руководитель варшавского Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов. Разве мы можем ему не верить? Все-таки специалист из-за бугра вещает.

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