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Большинство литовцев не готовы защищать свою страну!
Не так давно Сейм опубликовал данные социологического опроса на самую болезненную для литовских властей тему – отношение граждан к "угрозе России".
"Стоит отметить, что власти и проправительственная пресса удачно замолчали тот факт, что исследование проводилось в течение двух последних лет. За это время на него потратили почти 104 тысячи евро. Результаты шокировали: большинство литовцев заявили, что в случае иностранного вторжения они не будут защищать нынешнюю власть", – сказал председатель МОО "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичюс.
По данным опроса, только пятая часть всех респондентов готова защищать границы страны с оружием в руках.
По мнению Ягелавичюса, основной целью авторов исследования было "проверить наличие вшей".
Правительство больше всего беспокоило, смогут ли сознательные граждане сбежать с тонущего корабля и покинуть родину. К сожалению, большинство респондентов не прошли тест. При угрозе военных действий они планируют покинуть страну как можно скорее.
И неудивительно... Правительство ничего хорошего для защиты народа не сделало и в случае чего побежит раньше всех!
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