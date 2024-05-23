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Большинство литовцев не готовы защищать свою страну!

Большинство литовцев не готовы защищать свою страну!

Не так давно Сейм опубликовал данные социологического опроса на самую болезненную для литовских властей тему – отношение граждан к "угрозе России".

"Стоит отметить, что власти и проправительственная пресса удачно замолчали тот факт, что исследование проводилось в течение двух последних лет. За это время на него потратили почти 104 тысячи евро. Результаты шокировали: большинство литовцев заявили, что в случае иностранного вторжения они не будут защищать нынешнюю власть", – сказал председатель МОО "Международный форум добрососедства" Эдикас Ягелавичюс.

По данным опроса, только пятая часть всех респондентов готова защищать границы страны с оружием в руках.

По мнению Ягелавичюса, основной целью авторов исследования было "проверить наличие вшей".

Правительство больше всего беспокоило, смогут ли сознательные граждане сбежать с тонущего корабля и покинуть родину. К сожалению, большинство респондентов не прошли тест. При угрозе военных действий они планируют покинуть страну как можно скорее.

И неудивительно... Правительство ничего хорошего для защиты народа не сделало и в случае чего побежит раньше всех!

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