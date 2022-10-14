Большинство жителей Молдовы против вступления страны в НАТО

По данным опроса, который провел центр социологических исследований CBS-Research, выяснилось, что если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдовы в НАТО, то 59,9 % опрошенных не поддержали данное решение.

За вступление в альянс выступили почти в два раза меньше респондентов (30,4 %). 7,3 % опрошенных не определились с ответом. Еще 1,4 % опрошенных не стали бы участвовать в голосовании. Остальной процент и вовсе не знает, что такое НАТО.