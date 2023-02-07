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Борьба с памятниками в Украине продолжается

Борьба с памятниками в Украине продолжается

В Харьковской области украинские власти демонтировали бюст Героя Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина. Монумент был установлен в селе Гетьмановка, сообщает местное СМИ.

Николай Ватутин командовал Первым украинским фронтом во время битвы за Днепр и освобождения Киева.

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