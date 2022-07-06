Борис Джонсон, давай до свидания!

Несколько чиновников королевства оставили свои посты из-за недоверия к премьер-министру страны Борису Джонсону. Если быть точнее, в числе объявивших об отставке: глава минфина, минздрава, зампред Консервативной партии по делам молодежи, торговый представитель Британии, а также трое секретарей парламента.

"Конец игры", "Наконец-то", "Занавес для клоуна Бо", "Борис на самом краю", "Сумеет ли неуловимый ("намазанный жиром поросенок") Борис выкрутиться из этого?": после скандального бегства ключевых министров английского правительства ВСЕ британские газеты вышли с обложками в том духе, что "лживому Борису пришел конец, и поделом ему".