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Борис Джонсон, давай до свидания!
Несколько чиновников королевства оставили свои посты из-за недоверия к премьер-министру страны Борису Джонсону. Если быть точнее, в числе объявивших об отставке: глава минфина, минздрава, зампред Консервативной партии по делам молодежи, торговый представитель Британии, а также трое секретарей парламента.
"Конец игры", "Наконец-то", "Занавес для клоуна Бо", "Борис на самом краю", "Сумеет ли неуловимый ("намазанный жиром поросенок") Борис выкрутиться из этого?": после скандального бегства ключевых министров английского правительства ВСЕ британские газеты вышли с обложками в том духе, что "лживому Борису пришел конец, и поделом ему".
Тем временем число британцев, требующих отставки Бориса Джонсона, достигло рекордно высокого уровня в 69%. Может, действительно пора?
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