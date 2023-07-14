Борис Джонсон пытается замести следы после своих ковидных вечеринок

Бывший премьер-министр Великобритании не смог вспомнить пароль от старого смартфона, чтобы передать его следствию.

В Великобритании продолжается расследование вечеринок в период пандемии, где засветился экс-премьер страны. Для проверки понадобились переписки из мессенджера, которые у Джонсона предоставить не получилось.