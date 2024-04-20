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Brexit оставил британцев без жизненно важных медикаментов

Brexit оставил британцев без жизненно важных медикаментов

Дефицит лекарств в Великобритании увеличился более чем вдвое в период с 2020 по 2023 год. Это стало одним из последствий выхода Великобритании из ЕС из-за нарушения цепочки поставок. Под удар попали все -от пациентов до фармацевтов и врачей. Особенно осложнилась обстановка с нехваткой жизненно важных лекарств, в том числе антибиотиков и лекарств от онкологии, пишет The Independent.

"Рост дефицита жизненно важных лекарств -от редких до обычных -стал шокирующим событием, которого мало кто ожидал десять лет назад", -приводит издание слова представителя аналитического центра.

При этом отмечается, что рассчитывать на какие-либо изменения в отношениях между Лондоном и ЕС в этой сфере "в ближайшее время"вряд ли стоит.

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