Brexit оставил британцев без жизненно важных медикаментов

Дефицит лекарств в Великобритании увеличился более чем вдвое в период с 2020 по 2023 год. Это стало одним из последствий выхода Великобритании из ЕС из-за нарушения цепочки поставок. Под удар попали все -от пациентов до фармацевтов и врачей. Особенно осложнилась обстановка с нехваткой жизненно важных лекарств, в том числе антибиотиков и лекарств от онкологии, пишет The Independent.